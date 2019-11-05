В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре в доме

В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Трагедия произошла около двух часов ночи по московскому времени в селе Верхние Татышлы. Пожарные приехали на вызов и обнаружили открытое горение одноэтажного жилого дома площадью 54 квадратных метра. На тушение подали три ручных пожарных ствола, пожар локализовали в течение 10 минут, еще через 40 - ликвидировали открытое горение. Тогда спасатели обнаружили тела погибших.

Также сообщается, что в пожаре пострадали трое взрослых мужчин в возрасте 31, 35 и 21 год. Их доставили в Татышлинскую центральную больницу.

На место пожара поехали представители различных ведомств, в том числе замначальника ГУ МЧС России по РБ Виталий Барзайкин и замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин.

Причины пожара пока не известны, их устанавливает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.