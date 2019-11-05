В Оренбурге авиадебошир из Азербайджана получил 2 года колонии

Два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима - такой приговор вынес Оренбургский районный суд гражданину Азербайджана, устроившему дебош на борту самолета.

Как сообщили в пресс-службе суда, в марте текущего года мужчина был снят с рейса Оренбург - Москва. В ходе задержания дебошир оказал сопротивление полиции.

Суд признал его признан виновным в хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте, а также сопротивлении представителю власти и публичном оскорблении сотрудника правопорядка при исполнении им должностных обязанностей.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск авиакомпании. За задержку рейса с осужденного взыскано 34 259 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.