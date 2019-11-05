В Перми готовятся к паводку из-за сильных осадков

В Перми ввели режим повышенной готовности для всех коммунальных служб из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили в городской администрации.

Особый режим введен со вчерашнего вечера. Это связано с тем, что в Перми резко потеплело, снег начал таять, а ночью ударили морозы, что привело к образованию гололеда на улицах. Власти опасаются повторения ситуации, произошедшей в марте нынешнего года, когда весь город был покрыт коркой льда.

По сведениям синоптиков, в ночь с четверга на пятницу ожидаются сильные дожди, затем снег и заморозки. Кроме того из-за начавшихся дождей и таяния снега резко вырос уровень воды в городских реках. Власти Перми опасаются паводка, который может затопить ряд территорий краевого центра.

С начала недели в Перми не прекращаются осадки в виде ледяного дождя или снега. На улицы выведены сотни единиц специальной техники, чистящей тротуары и проезжую часть круглосуточно. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.