На Алтае четверо школьников отравились неизвестной жидкостью

В Алтайском крае четверо школьников госпитализированы с токсикологическим отравлением. Дети почувствовали себя плохо после того, как отхлебнули жидкости из найденной бутылки.

По предварительным данным, школьники гуляли на берегу реки, где нашли бутылку с синей жидкостью. Из любопытства они попробовали ее на вкус.

- Ночью у детей открылась рвота, родители вызвали скорую помощь, - сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав края.

Двое из мальчиков находятся в Краевом центре охраны материнства и детства в отделении реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое школьников госпитализированы в Панкрушихинскую ЦРБ в стабильном состоянии.