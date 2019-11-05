На Алтае экс-директора детдома осудили условно за растрату и избиения

Алтайский суд признал бывшего директора Топчихинского центра помощи детям виновной в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате.

По данным следствия, директор детского дома использовала особенные методики воспитания. К примеру, в феврале 2017 года она отдала приказ трем воспитанникам избить шестерых подопечных за самовольные уходы из учреждения. Помимо этого, директор тратила подотчетные ей деньги на собственные нужды, оформляя подложные документы, и получала зарплату за фиктивных работников.

- Следствием была проведена колоссальная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, допрошено большое количество свидетелей, в том числе несовершеннолетних, тщательно изучена бухгалтерская документация учреждения,- сообщает СК РФ.

Суд приговорил экс-руководителя детдома к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года.