На Байкале сняли со скалы туристку из Санкт-Петербурга

На Байкале спасателям пришлось с помощью альпинистского снаряжения снимать со скалы 29-летнюю путешественницу, которая не могла спуститься сама.

Как рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, инцидент произошел в районе первого тоннеля со стороны порта Байкал Слюдянского района Иркутской области.

Звонок с просьбой о помощи поступил в "Единую дежурную диспетчерскую службу 112". Трое спасателей отправились на катере искать попавшую в беду туристку.

- Осматривая скалы в районе первого тоннеля, мы обнаружили девушку. Она сидела на скальном сбросе высотой 10-15 метров, который находился прямо над тоннелем. Подъем от железной дороги до скалы составил около 200 метров. При помощи альпинистского снаряжения мы сняли пострадавшую со скалы, - рассказали в ведомстве.

Туристка из северной столицы провела на скале около трех часов, замерзла, но не пострадала. И даже успела в аэропорт, откуда через час улетал ее рейс в Санкт-Петербург.