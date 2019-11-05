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05.11.2019 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Байкале сняли со скалы туристку из Санкт-Петербурга

Текст: Надежда Столярчук

На Байкале спасателям пришлось с помощью альпинистского снаряжения снимать со скалы 29-летнюю путешественницу, которая не могла спуститься сама.

Как рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, инцидент произошел в районе первого тоннеля со стороны порта Байкал Слюдянского района Иркутской области.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Звонок с просьбой о помощи поступил в "Единую дежурную диспетчерскую службу 112". Трое спасателей отправились на катере искать попавшую в беду туристку.

- Осматривая скалы в районе первого тоннеля, мы обнаружили девушку. Она сидела на скальном сбросе высотой 10-15 метров, который находился прямо над тоннелем. Подъем от железной дороги до скалы составил около 200 метров. При помощи альпинистского снаряжения мы сняли пострадавшую со скалы, - рассказали в ведомстве.

Туристка из северной столицы провела на скале около трех часов, замерзла, но не пострадала. И даже успела в аэропорт, откуда через час улетал ее рейс в Санкт-Петербург.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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