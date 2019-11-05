Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Новый остров, возникший в результате глобального потепления, обнаружили старшеклассники из Чувашии.

Как сообщает РИА Новости, работа была выполнена под руководством студента МАИ Артема Макаренко. Ребята проанализировали географические карты и космические снимки акватории Карского моря и заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом.

Предположительно, перешеек исчез в результате глобального потепления - его размыло из-за активного таяния расположенных рядом ледников.

По оценкам школьников, площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер - 1,9 километра в длину и один километр в ширину.

После того, как географическое открытие получит официальное признание гидрографической службы министерства обороны России, к нему отправится научная экспедиция, которая проведет его топографическую съемку, подробно опишет и сфотографирует.