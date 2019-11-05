Сибирский Левша нарисовал портрет ученого на маковом зернышке

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин представил своим подписчикам новое произведение, которое сложно разглядеть невооруженным глазом.

Как рассказал сибирский Левша на своей странице в соцсети "ВКонтакте", он выполнил портрет ученого Георгия Лыщинского на срезе яблочного зернышка.

Тонкость этой работы (как и прочих творений Владимира Анискина) можно оценить, лишь разглядывая ее через микроскоп. По словам микроминиатюриста, портрет на днях будет передан в дар НГТУ, где на двух факультетах последовательно учился сам Анискин, и ректором которого на протяжении 35 лет оставался Георгий Лыщинский.

Ученому присвоено звание Почетного жителя Новосибирска, а сегодня исполняется 97 лет со дня его рождения. К этой дате Владимир Анискин и приурочил новую работу.