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05.11.2019 09:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сибирский Левша нарисовал портрет ученого на маковом зернышке

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин представил своим подписчикам новое произведение, которое сложно разглядеть невооруженным глазом.

Фото: vk.com/id15382166
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Как рассказал сибирский Левша на своей странице в соцсети "ВКонтакте", он выполнил портрет ученого Георгия Лыщинского на срезе яблочного зернышка.

Тонкость этой работы (как и прочих творений Владимира Анискина) можно оценить, лишь разглядывая ее через микроскоп. По словам микроминиатюриста, портрет на днях будет передан в дар НГТУ, где на двух факультетах последовательно учился сам Анискин, и ректором которого на протяжении 35 лет оставался Георгий Лыщинский.

Ученому присвоено звание Почетного жителя Новосибирска, а сегодня исполняется 97 лет со дня его рождения. К этой дате Владимир Анискин и приурочил новую работу.

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