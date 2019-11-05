В Новосибирске открылась первая заправка для электромобилей

В Центральном районе Новосибирска открылась первая уличная заправка для электромобилей.

Как сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, установку заправки профинансировал частный инвестор.

В дальнейшем за счет частных инвестиций планируется создать сеть таких заправок. Александр Люлько уточнил ТАСС, что пока предполагается их размещать около торговых объектов.

Подзарядить электромобиль на первой заправке можно бесплатно, время зарядки легкового автомобиля составляет около получаса.

Возможности такой электрозаправки были продемонстрированы на международном форуме "Технопром-2019", который состоялся в сентябре в Новосибирске.