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05.11.2019 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске прокуратура проверит данные об унижении второклассницы

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирская прокуратура начала проверку по факту инцидента в средней школе №183, где второклассницу унизили на чаепитии. Родители девочки не сдали деньги на праздник осени.
Фото: Иван Фомин
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- В настоящее время организована проверка по сообщениям о нарушении прав несовершеннолетней, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информация о конфликте в школе №183 появилась в социальных сетях и вызвала бурное обсуждение. По словам очевидцев произошедшего, мать 8-летней девочки из принципа отказалась сдавать деньги в фонд класса, так как родительский комитет не отчитывался о тратах. На чаепитие школьница принесла из дома сладости и сок. Однако одна из родительниц-активисток заявила, что не даст ребенку стакан, так как ее мать не сдала нужную сумму. Школьнице предложили отсесть за отдельный стол. Девочка в слезах убежала из класса. В настоящее время с ней работает психолог.

Большинство интернет-пользователей осудили поведение родительницы, отомстившей ребенку за несданные матерью деньги. Ведь недостающий стакан для девочки можно было взять из столовой. Подписчики паблика также поинтересовались, где был в это время классный руководитель и почему он не заступился за униженного ребенка. Впрочем, некоторые участники беседы заявили, что в ситуации виновата мать пострадавшей школьницы, решившая отделиться от коллектива. Не просчитала последствия - вот дочь и пострадала. Они заявили, что уже составили "психологический портрет" протестующей против поборов и собирают подписи в защиту той активистки, которая якобы довела ребенка до слез.

В департаменте образования администрации города Новосибирска оперативно прокомментировать школьный конфликт "РГ" не смогли, предложив написать официальный запрос.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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