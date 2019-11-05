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05.11.2019 12:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье полиция и ФСБ задержали группу "черных лесорубов"

Текст: Надежда Столярчук

В Иркутской области сотрудники полиции, представители прокуратуры и ФСБ задержали группу незаконных рубщиков леса, которые промышляли на территории Чунского района.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, возбуждены три уголовных дела, ущерб, причиненный лесу, составляет более 6,5 миллиона рублей.

- Задержание фигурантов проводилось одновременно по восьми адресам, а также в лесном массиве. Всего в отдел доставлено 12 человек. Среди них - 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является лидером организованной группы, - рассказали в областной полиции.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Как в Иркутской области борются с незаконными рубками

Кроме того, выявлены еще три участка с незаконными вырубками объемом свыше 340 кубометров на сумму около двух миллионов рублей.

Ведется следствие. Изъято 29 транспортных средств, включая тяжелую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также семь бензопил, свыше миллиона рублей, компьютерная техника и документация, с помощью которой возможно доказать причастность задержанных к уголовным делам.

Организатор и двое его подельников заключены под стражу. Остальные подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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