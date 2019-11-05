В Приангарье полиция и ФСБ задержали группу "черных лесорубов"

В Иркутской области сотрудники полиции, представители прокуратуры и ФСБ задержали группу незаконных рубщиков леса, которые промышляли на территории Чунского района.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, возбуждены три уголовных дела, ущерб, причиненный лесу, составляет более 6,5 миллиона рублей.

- Задержание фигурантов проводилось одновременно по восьми адресам, а также в лесном массиве. Всего в отдел доставлено 12 человек. Среди них - 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является лидером организованной группы, - рассказали в областной полиции.

Кроме того, выявлены еще три участка с незаконными вырубками объемом свыше 340 кубометров на сумму около двух миллионов рублей.

Ведется следствие. Изъято 29 транспортных средств, включая тяжелую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также семь бензопил, свыше миллиона рублей, компьютерная техника и документация, с помощью которой возможно доказать причастность задержанных к уголовным делам.

Организатор и двое его подельников заключены под стражу. Остальные подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.