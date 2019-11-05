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Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири ученые нашли проводник для ловли частиц на адронном коллайдере

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)
Российские ученые синтезировали и исследовали новый тип сверхпроводников, которые могут применяться как детекторы частиц на ускорителях или в радиоэлектронике, например, для связи под водой.

Как рассказали ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, до недавнего времени экспериментальной физике были известны сверхпроводники двух видов. Первый выдерживает слабые магнитные поля, второй сохраняет свои свойства при более сильных магнитных полях.

- Теория предсказывает существование сверхпроводника промежуточного, полуторного типа. И коллектив ученых из России, в который вошли красноярские исследователи, получил соединение, которое ведет себя в соответствии с предсказанными для сверхпроводника полуторного типа характеристиками. Его синтезировали из "шариков" оксида кремния с крошечными пустотами, которые были наполнены расплавленным оловом, - пояснили в пресс-службе Красноярского научного центра.

Фото: iStock
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Еще одной особенностью полученных сверхпроводников оказалась их упорядоченная пористая структура и слабая связь в ней между сверхпроводящими наночастицами.

Как рассказал один из авторов исследования, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского Красноярского научного центра СО РАН Денис Гохфельд, слабые связи сверхпроводника позволяют использовать их как одиночные детекторы фотонов или других элементов. Более того, можно подобрать и задать такие параметры, чтобы сверхпроводники реагировали только на определенные частицы. Это позволит использовать их для ловли частиц в качестве детекторов на ускорителях, например, на Большом адронном коллайдере.

Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Большой адронный коллайдер
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