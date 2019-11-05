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05.11.2019 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала Свидетелей Иеговы. Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации.

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Уголовное дело в отношении жителя Томска было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

- Подсудимый, являясь фактическим руководителем МРО Свидетелей Иеговы "Северная, Томск", заведомо зная о вступлении в законную силу решения Верховного Суда РФ о признании данной организации экстремистской и о ее ликвидации, предпринимал активные действия, направленные на продолжение противоправной деятельности организации, - сообщает СУ СКР по Томской области.

По данным СК, с апреля 2017 года по июнь 2018 года подсудимый вел проповедническую деятельность и организовывал религиозные выступления и богослужения, а также собирал деньги под видом пожертвований.

Сам проповедник от дачи показаний отказался.

Впрочем, суд счел доказательства его вины достаточными и приговорил к шести годам лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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