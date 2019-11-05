На Ставрополье в ДТП пострадали семь граждан Азербайджана

В Ставропольском крае в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек. Все они - граждане Азербайджана, сообщили в понедельник в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошел накануне вечером в Благодарненском районе. По данным ГИБДД, здесь столкнулись легковой автомобиль Lifan и грузопассажирский Ford Transit. Водитель легковушки попытался обогнать микроавтобус, но влетел в него. В результате удара Ford съехал в кювет и врезался в дерево.

- В этой аварии ДТП водитель и семь пассажиров микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали, - уточнили в ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливается степень ответственности каждого из водителей.