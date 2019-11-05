В КБР 16-летняя девушка погибла от отравления угарным газом

Во вторник утром в небольшом селе Каменка, расположенном в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, шестнадцатилетняя девушка погибла от отравления угарным газом. Как сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик", инцидент произошел ночью, а обнаружили ее около 8 утра.

- Прибывшие на место специалисты выявили перепланировку помещений с самовольным переносом газового оборудования, - говорится в сообщении газовиков.

По данным пресс-службы фирмы, перепланировка оказалась довольно масштабной - владелец достроил еще один этаж дома. В итоге дымоход от проточного водонагревателя и отопительного котла был выведен не на улицу, а на закрытый чердак. Из-за этого в системе не было тяги, поэтому угарный газ скопился в комнате, где спала девушка.