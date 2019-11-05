Что будет сделано для улучшения первичной медицинской помощи

Сумеет ли губернатор отличить инфаркт от инсульта? Наложит ли правильно жгут, чтобы остановить кровотечение? Так в Светлогорске под Калининградом на прошлой неделе главы регионов готовились к заседанию президиума Госсовета. Речь на Госсовете шла о том, как улучшить работу поликлиник, больниц, сельских амбулаторий и ФАПов. Как сделать эту помощь доступнее.

Сейчас придется исправлять то, к чему пришли в результате оптимизации здравоохранения, проводившейся в 2011-2014 годах. Тогда регионам дали "зеленый свет" закрывать "убыточные" малозагруженные больницы, роддома, ФАПы. Наверное, бюджет и в самом деле сэкономили. Но в убытке оказались люди. Еще в 2017 году Татьяна Голикова, которая тогда возглавляла Счетную палату, заявила о бездумном сокращении медучреждений в регионах, прежде всего на селе.

Один из самых больных вопросов - чтобы было кому лечить. В стране не хватает 25 тысяч врачей, а медсестер и фельдшеров - 130 тысяч. В дефиците узкие специалисты - онкологи, рентгенологи, психиатры, неврологи. Врачи неохотно работают "на земле" - это тяжело сначала отсидеть несколько часов на приеме, а потом еще ходить по вызовам. Что касается села, тут еще сложнее.

Конечно, важна детальная картина: кого именно и где не хватает. Хотя в целом по стране число врачей выросло на 400, в 54 регионах их стало меньше на 2, 3, 4 процента. Так что проблема в неравномерном распределении кадров. Например, была попытка в удаленных селах обеспечить мобильной связью одно подворье, а заодно научить самих жителей оказывать первую помощь. Активно развивается выездная медицина - поликлиники на колесах. В Калининградской области на днях запустили программу пульмонологической помощи: первичное обследование легких людям проводят… почтальоны, которых вооружили простым прибором, чтобы проверить, нужно ли человеку к доктору. И все-таки все эти программы лишь дополнение к нормальной первичной медицине.

Знаменитый детский хирург Леонид Рошаль считает, что нет иного выхода, кроме как расширять целевое обучение в медвузах, чтобы выпускники, отучившиеся бесплатно, отработали несколько лет по распределению. Минздрав идею при всей ее спорности поддерживает. Обсуждаются и другие возможности: врачам должно быть выгодно работать "на земле". Например, выравнивание зарплат врачей в соседних регионах может снизить перетекание кадров. В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" снимут возрастные ограничения - немало врачей старшего возраста хотели бы переехать в малые города или деревню при условии, что получат комфортные условия для жилья и работы.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИРИНА НЕВИННАЯ

Зарплаты и подготовка врачей очень важны. При этом модернизация предполагает и восстановление инфраструктуры. Региональные программы будут готовы к июлю будущего года. На восстановление первичного уровня здравоохранения выделяются беспрецедентные средства. Важно потратить их с умом.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев "остановил кровотечение" губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Конкретно

Что сделано и планы

По доступности медпомощи на селе

До конца года в регионах построят не менее 390 ФАПов. Передвижных медбригад - уже 3800, за год они приняли 4,2 млн пациентов. К 2022 году планируется приобрести еще 1300 мобильных диагностических комплексов.

По уменьшению дефицита врачей

Пересмотрены правила конкурсного поступления в ординатуру: преимущество имеют молодые специалисты, имеющие стаж работы в "первичке". Предлагается увеличить число целевых мест по программам специалитета до 70% и ординатуры - до 100%.

Минздрав настаивает на прекращении негативной практики, когда региональные депздравы и главные врачи легко открепляют "целевиков", освобождая от обязательств по отработке.

По зарплатам врачей

Все медорганизации должны пересмотреть штатные расписания с учетом нагрузки на каждого врача; поднять неснижаемую тарифную часть зарплаты до 55%, сохранив компенсационные и стимулирующие выплаты.

По улучшению организации работы поликлиник

Цель проекта "Бережливая поликлиника" - убрать бумажные регистратуры, организовать электронную запись, побороть очереди, увеличить время, которое доктор тратит на контакт с больным. Сейчас так работают уже 3 тыс. поликлиник в 82 регионах. Что касается медсестер и фельдшеров, число бюджетных мест в региональных медицинских колледжах должно вырасти на треть.

Акцент

Президент вступился за санитарок

Владимир Путин остался недоволен попытками сэкономить на зарплатах медперсонала, в частности санитарок, которых переводят даже на ставки уборщиц. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета в Светлогорске.

"Создание условий для достойного исполнения их врачебного долга - это, безусловно, наша общая, важнейшая задача", - заявил президент. Он считает, что нужно разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда. "Некоторые вещи просто вызывают удивление, - продолжил Путин. - Допустим, санитарок мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу, но начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата. На чем экономим-то?"

Позиция президента - на здоровье людей экономить нельзя. На меры по модернизации первичного звена медицины на три года с 2020 года предусмотрено 150 млрд рублей дополнительных средств - по 50 миллиардов в год. И после экспертизы региональных программ объем ассигнований может быть скорректирован.

Подготовила Кира Латухина