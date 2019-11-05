Единственная школа в селе Ушаки не дает покоя чиновникам. В начале этого года школу хотели "оптимизировать", раскидав учеников по округе. Но врио директора Нина Симанова вместе с активом села и не без помощи нашей газеты не дали этого сделать. Теперь новая атака. Бывшую директрису хотят посадить. Что будет со школой - вопрос риторический. Стоит она на трассе Москва - Санкт-Петербург. К гадалке не ходи - идеальная гостиница с рестораном для дальнобойщиков.

Когда едешь машиной из Москвы в Питер, Ушаки не заметить нельзя. Самое длинное село на трассе - 7 километров. А живет здесь чуть больше 1000 человек. Из них 300 пенсионеры. И даже 40 блокадников. В середине 2000-х Ушаки прогремели на всю Россию. Тут сбили четверых подростков, и жители перекрыли трассу, требуя установки светофора. Светофор установили, но населения не прибавилось. Питер, словно пылесос, вытягивает людей из родовых гнезд. Дом культуры давно переоборудован под магазин. Из кинотеатра строят церковь.

…К Нине Алексеевне постучались в 7 утра

Когда руководить единственной школой пришла Нина Симанова, Ушаки задышали. Открылись кружки, загремели дискотеки и даже появилась своя школа журналистики. Новый год теперь встречали всем селом в школе. Нина Алексеевна отремонтировала спортзал. Провела дренаж на футбольном поле, чтобы весной этого года по программе "Газпрома" здесь положили всепогодное покрытие. Не хуже, чем в столицах! Но в самый разгар преобразований Нину Симанову снимают. Про стадион речи не идет. Кружки закрывают. Над школой, которой недавно исполнилось 110 лет, нависла реальная угроза.

Прошлой зимой я приезжал в Ушаки. Мне написал тревожное письмо председатель общественного совета школы Леонид Реммих. Он-то и обрисовал ситуацию, в которой школа легко может превратиться в придорожную гостиницу со всеми ее грязными атрибутами. Я побывал на заседании активистов Ушаков. Громкое было заседание. Меня снабдили кипой документов. Я встретился с Ниной Симановой. Тихая женщина с грустными глазами. Сняла ее с должности председатель комитета образования Тосненского района Нина Грачева. Несмотря на свой вид, Нина Симанова оказалась крепким орешком. Женщины не поделили… электронную подпись! Председатель требовала, чтобы электронная подпись директора школы хранилась у нее в сейфе. Для удобства. Дескать, все директора уже принесли флешки, а Симанова выкобенивается.

- Раз пять Грачева обращалась ко мне с этим требованием, - тихо рассказывает Симанова. - Но я ей каждый раз говорила, что это незаконно. Вот меня и сняли.

Скандал после нашей публикации докатился до самых верхов. Грачева была вынуждена покинуть свой ответственный пост и уехать в Санкт-Петербург. От школы, наконец, отстали. Нина Алексеевна продолжила работать в качестве учителя информатики и стала готовить документы на конкурс по замещению должности директора ушакинской школы. И тут к ней пришли.

"Охота" на директора началась еще до нашей первой публикации. Следователи завели уголовное дело по факту хищения из школы оргтехники на 340 тысяч рублей. У Симановой провели обыск и изъяли домашние компьютеры и даже подзорную трубу сына. Но ревизия показала, что никакой пропажи нет. Дело закрыли. Трубу вернули. Любой человек, близкий к чиновничьим кругам, моментально бы понял намек: сиди и не высовывайся. Но Симанова не такая.

Нина Алексеевна Симанова готова пожертвовать и свободой, и здоровьем, лишь бы ее школу спасли от "оптимизации". Фото: Юрий Снегирев

…К Нине Алексеевне постучались в 7 утра. Двое оперативников привычно вошли в дом и приказали следовать за ними в отделение.

- На каком основании?

- А вы в федеральном розыске…

Симанова взяла трубку. Через полчаса у ее дверей была толпа родителей, общественников и старост кварталов. И все с включенными мобильными телефонами на видеозапись. Тогда один из оперативников съездил в отделение и привез ксерокопию документа на розыск.

- Но позвольте! Я живу дома совершенно открыто. Какой розыск?

- Проедемте с нами, напишите объяснительную, чтобы вас с розыска сняли. Через час мы вас привезем обратно.

Если школу закроют, то население Ушаков еще больше сократится

Обратно Симанова приехала своим ходом и через двое суток. Все это время она провела в неволе. Во время допроса ей стало плохо. Приехали какие-то люди в форме "скорой". Сделали укол. После чего Симанова потеряла сознание. Когда пришла в себя лежа на диване, отправилась к двери. Следователь одним прыжком оказался у нее за спиной и рывком дверь закрыл. Аккурат по лбу педагога. Опять потеряла сознание. В районной больнице ей потом выпишут справку о закрытой черепно-мозговой травме и гематомах на руках. Справку найдет уборщица в урне. И отдаст Симановой. А тем временем адвокатесса говорила на ухо:

- Ты посиди, посиди… Так надо. И бумаги подпиши. А то еще хуже будет…

"Российская газета" уже писала о ситуации вокруг школы. Ничего не меняется к лучшему.

Весь этот местечковый кошмар прекратил Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов. Родители смогли дозвониться до него. С Симановой взяли подписку о невыезде. Так что же инкриминируют бывшей директрисе?

Ни много ни мало - превышение служебных полномочий. А все потому, что она оформила своего мужа, учителя физики, еще и дворником. Все это "безобразие" тянулось с 2016 года. На глазах и Грачевой, и районного финансового департамента. Так почему только сейчас следователи возбудились и запустили свою машину? При этом дело шито белыми нитками: преподаватели имеют право на совместительство. Главное, чтобы вторая работа не мешала основной и количество рабочих часов в неделю не превышало 40. У нас в школе трудовик тоже работал дворником. С шести утра мел двор, а потом на занятия. Попробуй фантик от конфеты брось - сразу двойку ставит. Вот это настоящее превышение полномочий. А тут?

- Все обвинения против моей подзащитной надуманы и не имеют юридических обоснований, - заявляет мне новый адвокат Нины Симановой Алексей Крюков. - Совершенно очевидно, что обязанность директора школы заполнить все пустующие вакансии, чтобы учебное заведение нормально функционировало. Семейственность? Я вас умоляю! Вы попробуйте дворника в Ушаках найти. Восточные гастарбайтеры в столицах трудятся. Повторяю, в действиях Симановой никакого криминала нет. И я докажу это в суде.

…Обычное питерское кафе. Здесь мне назначена встреча с членом Совета по правам человека при президенте России, ответственным секретарем Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталией Евдокимовой. Небольшого роста, активная, c внимательным взглядом, она протянула мне документы.

- Когда пришли первые сигналы и я обратилась к чиновникам, то мне сказали: обычный криминал. Получит Симанова "двушечку". А условно или нет - только от нее зависит. Но я стала разбираться, и волосы дыбом встали! Мы провели выездное заседание СПЧ. Это уже серьезно. Ситуация на контроле нашего Совета. Это очень хорошо, что вы приехали. Смотрите, разбирайтесь…

В ушакинской школе прозвенел звонок. Начались каникулы. Но радости и бурления среди учеников я не заметил. Все ходят тихие. Подавленные. Новый назначенец - исполняющий обязанности директора 22-летний Николай Андреев - отчества еще не заслужил. В школе бывает, только когда комиссия нагрянет. Найти его проблема не только для родителей. Секретарша ездит к нему в Тосно. За каждой закорючкой. А родителям он просто запретил звонить на служебный телефон. Личный остался тайной даже для меня.

А так он инструктор районного комитета по образованию. И еще заместитель самого себя в школе. Получается, что две штатные долж­ности занимает молодой человек. Ау! Где следователи, оперативники, СИЗО?

Школа смотрела на меня большими вымытыми окнами. Вокруг корабельные сосны. Не то что гостиницу - дом отдыха открывать можно. А из спортзала выйдет прекрасный ресторан. Подъехала машина. Стали разгружать учебники. Это когда первая четверть позади! В классах холодрыга. Есть даже акт, который подписан учителями, в том числе Симановой. Подписи нового директора там нет. Школа оказалась неготовой к учебному году. А когда я увидел, что сейчас на месте стадиона, то все стало на свои места. Бульдозером зачищена площадка на два десятка фур. Хоть сейчас клади асфальт. Я понял: школа обречена.

Из кинотеатра стахановскими темпами возводится храм. На этом месте до революции и был храм. Времена меняются. Фото: Юрий Снегирев.

В холодный класс к Симановой заходили и бывшая исполняющая обязанности директора Людмила Матвеева, и физрук, и секретарша, и даже родители. И все в голос заявляли:

- Только Нина Алексеевна должна возглавить школу!

А она тихо так, но твердо:

- Подавать документы на конкурс я не буду. Неужели не понятно, что мне не дадут стать директором? Нам бы школу сохранить…

Почему, почему крохотная учительница в крохотном селе должна рисковать свободой и своим здоровьем, чтобы отстаивать столетние устои, справедливость и доброту? Мы так часто говорим о традициях, о том хорошем, что нам дала преемственность. А в то же время норовим все разрушить, прикрываясь "здравым смыслом" и экономией. И ведь если школу закроют, то население Ушаков еще больше сократится. Куда уедет новое поколение? В большие города. Потому что в маленьком селе им больше делать нечего.

В коридоре первого этажа стенды. На пожелтевших фотографиях выпускники и довоенной поры, и послевоенных годов. Директора, завучи, преподаватели, ученики. В ушакинской школе образца 2019 года традиции фотографироваться нет.

Ответ чиновников

Школе быть!

В аппарате правительства Ленинградской области информацию о закрытии школы в Ушаках корреспонденту "РГ" опровергли. "Никто это образовательное учреждение закрывать не собирается", - сказал собеседник газеты. Однако для того, чтобы получить гарантии на бумаге, необходимо отправить официальный запрос.

А вот Нина Грачева, которая больше не работает на прежнем месте, эту историю вспоминать и вовсе не хочет: "Сейчас я не являюсь руководителем отдела образования, я госслужащий и не могу давать комментарии", - заявила она.

Мария Голубкова, Санкт-Петербург