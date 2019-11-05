Нонна Гришаева покажет в Петербурге чеховскую Аркадину

На гастроли в Петербург едет Московский областной ТЮЗ, руководит которым Нонна Гришаева. Театр представит петербургской публике недавние премьеры.

7 ноября - лирическая комедия "Карусель" по пьесе современного российского драматурга Юрия Суходольского "Карусель для трех одиноких дам и оркестра" в постановке Александра Нестерова. История трех разных судеб, трех подруг, неожиданные сюжетные повороты, слезы сквозь смех и смех сквозь слезы...

В спектакле заняты три заслуженных артистки России - Лилия Добровольская (в МОГТЮЗе работает с 1983 года) и приглашенные актрисы Светлана Тома, Татьяна Орлова. Светлану Тома зрители полюбили за роли в фильмах "Красные поляны", "Лаутары", "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Благочестивая Марта", "Анна Павлова". Татьяна Орлова служит в Театре им. Вл. Маяковского, известна современному телезрителю благодаря ситкому "Папины дочки", целой серии комедийных ролей в "Одна за всех", "Даешь молодежь!", "Воронины" и других.

8 ноября - "Чайка" Чехова в постановке Ирины Пахомовой. В роли актрисы Аркадиной - Нонна Гришаева. Спектакль вошел в лонг-лист первой международной общественной премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" как "Лучший спектакль. Большая форма". Отмечен театральной премией "Московского комсомольца" в трех номинациях.

Гастроли пройдут в Театре эстрады имени А. Райкина.

Справка "РГ"

Московский областной государственный театр юного зрителя (МОГТЮЗ) создан в 1930 году как филиал Московского ТЮЗа. В то время это был единственный передвижной театр юного зрителя в Советском Союзе.

В 2014 году Нонна Гришаева стала художественным руководителем театра.