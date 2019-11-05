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05.11.2019 10:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Страшная авария на трассе "Нарва" попала на видео

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области на трассе "Нарва" один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями, сообщает региональное управление ГИБДД. Проезжавшие мимо автолюбители сняли на видео последствия автокатастрофы.

Установлено, что на 80-м километре Таллинского шоссе у деревни Зимитицы 39-летний мужчина на автомобиле KIA Sportage выехал на встречную полосу. Из-за чего это произошло, в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока не выяснили, известно лишь, что водитель опытный, стаж вождения у него 17 лет.

Две девушки погибли в массовом ДТП на юге Петербурга

Оказавшись на встречной полосе, эта машина задела KIA Сeed, а потом лоб в лоб врезалась в Toyota Land Cruiser. Водитель KIA Sportage погиб на месте, больше в этой машине никого не было. В Toyota Land Cruiser. Находились четыре человека, среди них двое подростков. Все четверо с травмами средней степени тяжести госпитализированы.

На кадрах видеозаписи видно, что после столкновений от автомобиля KIA Sportage осталась только груда металла.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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