В центре Выборга при пожаре погибли три человека

В старой части Выборга во время пожара в строительной бытовке погибли три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

По информации спасателей, сообщение о возгорании на Крепостной улице поступило около пяти часов утра. На место прибыла происшествия прибыла дежурная смена пожарно-спасательной части - восемь человек и две единицы техники.

- Горела бытовка на площади десять квадратных метров, - уточнили в МЧС, - в 05.35 пожар был ликвидирован.

На месте пожара были обнаружены тела трех человек. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района.