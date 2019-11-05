В Карелии всем миром помогают сбежавшей от органов опеки многодетной семье

В один из поселков Калевальского района Карелии переехала многодетная семья Лапшиных из Вологодской области. Хотя правильнее будет сказать - сбежала. В Белозерском районе, где они проживали, по решению суда мать и отца шестерых детей ограничили в родительских правах. В Карелии семью приняли радушно, предоставили небольшую квартиру, снабдили первым необходимым.

Лапшины боятся, что органы опеки, не особо вдумываясь в ситуацию, разрушат их семью. Фото: из архива семьи Лапшиных.

Поселок Кепа, где поселилась семья, входит в состав Юшкозерского сельского поселения. По последней переписи населения здесь проживают около 300 человек. Расположен он в живописном сосновом лесу на берегу озера Ханьголуярви. Традиционные карельские деревянные дома, низкие заборчики, баньки. Естественно, что местные жители не только отлично знают друг друга, но и историю соседей чуть ли не до седьмого колена. И появление незнакомой многодетной семьи заметили сразу же. Узнали, в чем дело, и помогли чем могли.

А поддержка Лапшиным была просто необходима. Супруги Геннадий и Елена в свою старенькую машину-"буханку" взяли, что смогли вместить, - детей, нехит­рый скарб, домашнюю птицу, кроликов и козу.

Лапшины жили в Белозерском районе Вологодчины. Купили там небольшой дом. Старшие дети ходили в школу, маленькие с мамой дома. Детям от одного года до тринадцати лет. Глава семейства подрабатывал у частника, был на подхвате - на стройке, водителем. А потом органы опеки стали предъявлять претензии семье.

- Мы на материнский капитал приобрели дом. Для этого нужна была справка, что жилье нормальное и пригодно для проживания. Нам ее выдали. А после выяснилось, что оно все-таки непригодное, - рассказывает Геннадий Лапшин.

Больше всего нареканий было по пожарной безопасности. Проводка старая, плюс ко всему печка сильно нагревалась. Недолго и до беды. Сельсовет помог многодетной семье починить печь, сделать косметический ремонт. Но и это не устроило чиновников. И тогда семью предупредили, что опека хочет ограничить их в правах и забрать детей.

Лапшины в срочном порядке собрались, бросили посаженный огород и уехали. В карельском поселке, в тех краях у жены есть родственники, они хотели пока переждать сложную ситуацию. Не исключали и возвращения домой. Но тут им снова позвонили: состоялся заочный суд, и супругов ограничили в родительских правах. А это значит, что детей из семьи должны забрать.

И Лапшины решили не возвращаться. Но они постоянно настороже, боятся, что могут приехать в любой момент за детьми.

- Нелегко было начинать беседу, с сомнением они смотрели на меня, - говорит корреспонденту "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. - У них страх за детей.

- А какое впечатление они на вас произвели?

- Мы не можем судить о том, какая ситуация была в Вологде. Но в Карелии родители показали себя ответственными и любящими. Они очень обеспокоены возможностью расставания с детьми: провожают их и встречают из школы, хотя это деревня - все близко.

В школе, где учатся старшие ребята, говорят, что дети хорошие и общительные. К ним нет никаких вопросов. Да и новые соседи Лапшиных вступились за семью.

Местная администрация выделила им временно небольшую квартиру из муниципального фонда. Они уже обжили ее. Во дворе сушится белье, рядом с "буханкой" с вологодскими номерами остановился детский велосипед, коза с любопытством посматривает на незнакомцев. Но этой квартиры для многодетной семьи маловато. В соседнем населенном пункте, узнав о проблемах Лапшиных, готовы предоставить жилье большей площади. Но супруги подумали и отказались. Они хотят остаться в этом поселке, где их радушно приняли и помогли: собрали одежду для детей и некоторые предметы первой необходимости.

Но самое главное - аппарат уполномоченного по правам ребенка предоставит Лапшиным юридическую поддержку. И они смогут обжаловать решение суда об ограничении в родительских правах, которое на руки они не получали.

- Помогли семье с апелляцией. Пока речь идет не об отмене ограничения в правах, а о вопросе обжалования. На мой взгляд, решение об ограничении их в родительских правах было принято немного поспешно. Основными претензиями стали несоответствие условий проживания детей установленным нормам и антисанитария. Но все это вызвано бедностью, - уверен Геннадий Сараев.

Как он считает, семье необходима многоплановая поддержка. Не только жилье, обустройство быта, работа для главы семейства, но и оформление пособий на детей. Карелия - это северный регион, и здесь выплаты увеличиваются на региональный коэффициент. Поэтому сейчас решается вопрос с назначением пособий для детей.

Кстати, это не первая многодетная семья, которой помогают в Карелии.

- А может, демография в Карелии будет развиваться за счет мобильной миграции многодетных семей, которые увидят, что здесь есть реальная помощь и поддерж­ка, - считает Геннадий Сараев. - Конечно, эти семьи не самые ресурсные, но наша задача - создать нормальные комфортные условия для детей.

Мнение

Детские дома полнятся, а семьей мало кто занимается

Александр Гезалов, детский правозащитник

- Карательная функция органов опеки была реализована в полной мере. Не разобрались в ситуации, не изучили все стороны, причины и приняли решение об ограничении родительских прав. И получается, что детские дома у нас полнятся, а семьей мало кто занимается.

Соглашусь, что в органах опеки должны быть контролирующие функции, но в разумных пределах. Значит, надо подключать социальные службы, думать вместе, как помочь многодетной семье. Конечно, проще изъять детей и отдать либо в детдом, либо в опекунскую семью, чем реально заниматься решением проблем биологических родителей, непьющих, любящих, но малоимущих.

Между тем

Поручение Бастрыкина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с несколькими случаями, касающимися многодетных семей. В этот список попала и семья Лапшиных, которая была вынуждена уехать из Вологодской области в Карелию, опасаясь изъятия шестерых детей. По данному факту Следком РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ. Его цель - установить объективные обстоятельства сложившейся ситуации.

Председатель Следственного комитета России поручил досконально выяснить причины и условия, приведшие к нарушениям прав детей в Вологодской области.