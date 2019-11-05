В Петербурге 54 работника "Ленты" госпитализированы с отравлением

В Петербурге в Боткинскую больницу с симптомами отравления госпитализированы 54 сотрудника сети гипермаркетов "Лента". Причиной мог стать обед в столовой ритейлера.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, 53 отравившихся - это работники центрального офиса компании, один пострадавший работал в пищеблоке. Также отравился один из родственников заболевшего специалиста.

Сотрудники Роспотребнадзора побывали в столовой ритейлера и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В связи с нарушениями условий хранения снято с реализации более двух центнеров продуктов. Сейчас столовая в офисе на улице Савушкина временно закрыта.