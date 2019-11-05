Владимир Путин обсудил проблемы медицины с представителями общественности

Президент сразу обозначил, что хочет услышать людей, "которые на земле, работают с людьми напрямую". И пообещал, что их мнение будет учтено при подготовке и реализации программ по развитию первичного звена медицины. Встреча с представителями общественности состоялась в городе Светлогорске Калининградской области и была посвящена обсуждению проблем качества и доступности медицинской помощи в регионах. Но Владимир Путин попросил задавать и другие наболевшие вопросы.





Медицина и уровни ответственности

На федеральном уровне проблему в первичном звене здравоохранения пытались решить дважды, направляя солидные средства в эту сферу, напомнил Путин. Но муниципалитеты не могут поддержать и развивать достигнутый уровень, подчеркнул президент. Причину этого он видит в разрыве между муниципальным и государственным уровнями управлениями.

"Что получается? Получается, что на федеральном, да часто и на региональном уровне говорят: это не наш уровень ответственности, пускай там, в городах и поселках, делают, что хотят. А в городах и поселках говорят: да мы бы сделали, что хотим, - у нас денег нет, давайте перераспределять источники финансирования. И это продолжается бесконечно", - рассказал президент. Чтобы разрешить эту ситуацию, нужно принимать системные решения, но при этом муниципальный уровень должен сохранить некоторую степень самостоятельности, заявил Путин. Он заверил, что финансирование здравоохранения будет увеличиваться.

Инвалидность и ошибки врачей

На встрече с главой государства общественники и врачи поднимали конкретные проблемы. Так, гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко предложил ввести штрафы для медицинских учреждений в том случае, когда людям несправедливо и ошибочно снимают инвалидность. "Для многих людей, для семей, которые воспитывают детей-инвалидов, это трагедия, они теряют пенсию, льготы", - сказал он.

В ответ президент заметил, что и сейчас наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть применено в соответствии с действующим законом. В частности, таким правом располагает Росздравнадзор. Но президент все же поручил главе минздрава Веронике Скворцовой и профильному вице-премьеру Татьяне Голиковой подумать, нужно ли дополнительное ужесточение ответственности в этой сфере. "Если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение", - заявил он.

Кроме того, президент обратил внимание, что отказы в признании инвалидности также могут быть связаны с борьбой со злоупотреблениями на местах. Особенно много таких ситуаций на Северном Кавказе. "Это тоже надо иметь в виду", - подчеркнул он.

Справедливость и выплата пенсий опекунам

Одна из участниц встречи с президентом, многодетная мать, рассказала: из-за того, что она работает опекуном по договору, она будет считаться работающим пенсионером и не получит страховую часть пенсии. Путин назвал ситуацию "безобразием". "Это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена", - заметил он.

"Вы выполняете важнейшую морально-нравственную задачу и государственную в полном смысле этого слова, ребятишек поднимаете. Ну конечно, для таких людей, как вы, безусловно, государство в состоянии и должно сделать исключение", - подчеркнул президент. Таким образом, вопрос с установлением таким опекунам пенсий как неработающим пенсионерам будет решен.

Важно, что двух часов общения не хватило и президент принял неожиданное решение: пригласил участников встречи - обычных врачей, общественников - на заседание президиума Госсовета, чтобы продолжить диалог. Президент всегда советуется с людьми, демонстрируя умение ценить мнение граждан и человеческий подход в управлении.

Кстати

Докторам прописали смягчение

К Путину также обратились с предложением смягчить ответственность медиков, которые не по злому умыслу могут утратить сильнодействующие обезболивающие препараты. "Я согласен", - ответил президент. "Избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медицинских работников, не дают им возможности нормально работать", - пояснил Путин свою позицию. В то же время он отметил, что есть случаи криминального характера, когда медработники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты нар­котические или содержащие нар­котик. И этого тоже нельзя допускать.

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