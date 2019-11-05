Государственный медцентр Израиля построит клинику в Крыму

Две структуры Израиля, в том числе крупный государственный медицинский центр, принимают участие в строительстве на территории Крыма клиники. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь сообщил директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества, президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн.

По его мнению, это свидетельствует об "антисанкционном прорыве".

- Большая клиника строится в рамках соглашения, подписанного Министерством здравоохранения Крыма, Черноморской ассоциацией международного сотрудничества и двумя структурами государства Израиль, - уточнил Эпштейн. - Причем одна из этих структур является крупным государственным центром. И этот крупный государственный медицинский центр сегодня строит вместе с нашими коллегами на территории Республики Крым клинику.

Крымские ученые вопреки санкциям продолжают активно контактировать с зарубежными коллегами. Так, на днях инновации ученых Крымского федерального университета вызвали интерес участников 71-й международной выставке IENA "Идеи, изобретения и инновации" в Нюрнберге (Германия). Там КФУ представил несколько своих разработок: сенсорные материалы на основе феррит-гранатовых микро- наноструктур, новый органолюминофор, экзокисть для реабилитации детей с ДЦП, ДНК-инсектициды. Достигнуты договоренности о шагах, необходимых для преодоления санкционного режима при продвижении этих разработок на европейский рынок.