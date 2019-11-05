На Кубани мужчину будут судить за гибель внука под колесами поезда

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 71-летнего пожилого человека, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему маленькому внуку. Об этом сегодня сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Как уже сообщалось, трагедия произошла 23 сентября нынешнего года в 9.50 утра на железнодорожном перегоне Саратовская - Псекупс вблизи города Горячий Ключ. Мужчина переходил железнодорожные пути вместе с четырехлетним внуком, но в какой-то момент оставил мальчика без присмотра (он отошел не несколько метров). И хотя машинист приближающегося электропоезда "Ласточка" подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, наезда избежать не удалось: малыш погиб на месте ЧП.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд", - уточнили в ведомстве.