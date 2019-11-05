Путин подпишет указ о праздновании юбилея Пушкина в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею отметить 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина в 2024 году.

"Обещаю вам, указ такой выпустим, я его подпишу", - заявил Путин на заседании Совета по русскому языку в Кремле.

Глава государства также согласился поддержать цифровой проект по популяризации материалов, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта. "В указ, о котором мы сейчас выше говорили, мы обязательно это внесем и поддержим", - отметил он.

Еще Путин обещал оказать финансовую помощь Молдавии на ремонт музея Пушкина в Кишиневе, если такая поддержка потребуется. По словам президента РФ, отремонтируют и музей в Гурзуфе.