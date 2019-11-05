"Родина-мать зовет!" освободилась от строительных лесов

В Волгограде завершился первый этап реконструкции монумента "Родина-мать зовет!". Восстановительные работы на Мамаевом кургане завершены на один месяц раньше срока. Демонтаж строительных лесов закончен и началось благоустройство прилегающей к памятнику территории. Об этом "РГ" сообщили в музее-заповеднике "Сталинградская битва".

В ходе реставрации, которая началась в июне, было выявлено около 180 тысяч дефектов и 14 километров трещин. Монтажники удалили с 85-метрового монумента обильный налет сажи и даже мох, который начал расти на статуе. Каждую трещину реставраторы обработали и заполнили специальным составом и гидрофобным раствором, который будет беречь памятник пыли, тумана и ветряной эрозии.

После демонтажа строительных лесов реставраторы продолжают работать на внутренней поверхности статуи. Окончательно завершить все работы планируется к Дню Победы в 2020 году. Кстати, пользователи интернета-могут наблюдать за ходом реставрации с помощью онлайн-камер заповедника "Сталинградская битва".

Справка "РГ"

Скульптура "Родина-мать зовет!" была открыта 15 октября 1967 года. Перед началом работ на Мамаевом кургане саперы обезвредили свыше 40 тысяч мин и снарядов. Для строительства памятника потребовалось 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Общая высота скульптуры - 85 метров.