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05.11.2019 15:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стивен Сигал стал послом "Золотого кольца Боспорского царства"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Крым - Ростовская область)
Известный голливудский киноактер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал стал амбассадором туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", который проходит по территории 12 городов Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Сертификат амбассадора Стивену Сигалу вручил руководитель проекта Христофор Константиниди в Москве в штаб-квартире Русского географического общества (РГО).

Фото: vk.com/dazanspb
Актер Стивен Сигал побывал в петербургском Дацане

Как сообщили "РГ" в оргкомитете турпроекта, Стивен Сигал подчеркнул, что "античная история и культура вызывают у него большой интерес". Также актер заметил, что 20 лет прожил в Японии, и предложил оказать содействие в продвижении "Золотого кольца Боспорского царства" в Стране восходящего солнца. При этом статус амбассадора в полной мере "отвечает просветительским интересам Сигала и его бережному отношению к историческому наследию".

Для самого проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" сотрудничество с известным голливудским актером также является выгодным, поскольку помогает продвигать туристические маршруты на международной арене. Ведь проект включает в себя 35 турплощадок в 12 городах Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.

После того как Стивену Сигалу вручили сертификат амбассадора проекта, ему провели экскурсию по штаб-квартире Русского географического общества, а затем приняли в члены РГО.

Голливудский актер уже неоднократно принимал участие в различных проектах на территории Краснодарского края и юга России. Например, как писала "РГ", в прошлом году он приехал в Краснодар, чтобы посетить форум предпринимателей "Дело за малым!". Во время своего визита он встретился с главой региона Вениамином Кондратьевым. Губернатор предложил актеру открыть собственный бизнес на Кубани, один из вариантов - сфера виноградарства и виноделия. А до этого Стивен Сигал принял участие в инвестфоруме в Сочи, где провел автограф-сессию.

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