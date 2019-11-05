В Адыгее задержали убийцу пропавшей полгода назад школьницы

В Республике Адыгея правоохранители арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы из Майкопа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Утром 24 мая нынешнего года девушка вышла за ворота лицея № 34 (он находится в Майкопе на улице Первомайской, 240) и бесследно пропала. По факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

"Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания", - сообщается в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Республике Адыгея.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.