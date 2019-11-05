В Евпатории мать и сына осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ

Евпаторийский городской суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в даче взятки сотруднику ФСБ. Мужчина проведет за коррупционное предложение семь лет и один месяц в колонии строгого режима, а его мать - семь лет в колонии общего режима.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ по Республике Крым, осужденные предложили начальнику отдела УФСБ России в Евпатории взятку, с помощью которой они пытались избежать уголовного наказания за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружия.

Сотрудник ФСБ от денег отказался, но о сделанном ему "интересном" предложении сообщил вышестоящему руководству. Взяткодатели были задержаны оперативниками в момент передачи 420 тысяч рублей должностному лицу в его служебном кабинете.

На подозреваемых завели уголовное дело по пункту "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Евпаторийский городской суд признал их виновными и осудил на солидные сроки в колонии. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в установленном порядке.