В Крыму оценили идею Киева вернуть полуостров через "нормандский формат"

Вице-премьер Крыма и постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов признал бесперспективной линию Киева на включение в "нормандский формат" вопроса о статусе Крыма. Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в формате видеомоста Москва - Симферополь.

По словам Мурадова, у нацеленной на включение "крымского вопроса" в "нормандский формат" дипломатической линии Киева нет перспектив.

- Крым определился, и Россия определилась со своим выбором, здесь обсуждать нечего, - подчеркнул он. - Но если Украина хочет быть вместе с Крымом, я бы предложил украинским властям задуматься над тем, как воссоединять наше единое цивилизационное пространство. Вот когда Украина вернется в него, тогда она и будет вместе с Крымом.

При этом постпред допустил, что такая перспектива воссоединения может быть единственной.

- Может быть, это единственная перспектива, если Украине очень хочется быть рядом с Крымом, - заключил Мурадов.