Строительство школы № 4 в Усть-Катаве взял под контроль региональный минстрой. Из-за самовольных изменений в проекте, внесенных подрядчиком при попустительстве городских чиновников, объект, открытия которого ждали к 1 сентября, до сих пор не прошел госэкспертизу.

- Заказчик с подрядчиком слишком вольно подошли к утвержденному проекту: изменили местоположение пищеблока, убрали входные группы, нарушив нормы пожарной безопасности, - пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. - Корректировки внесены более 10 месяцев назад, однако за это время местные власти не удосужились согласовать их с госэкспертизой.

Минстрой пообещал скоординировать действия мэрии, проектировщиков, подрядчика и госэкспертизы. Главное - найти оптимальное решение, позволяющее обеспечить работу систем дымоудаления, эвакуации и пожарной безопасности, не меняя конструкции здания.

Контракт на строительство школы на 160 учащихся в Усть-Катаве заключен еще в октябре прошлого года. Муниципалитет самостоятельно разрабатывал проектно-сметную документацию и контролировал ход работ. Из областной казны в строительство вложено более 40 миллионов рублей, однако сроки сдачи объекта дважды переносились.