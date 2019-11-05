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05.11.2019 13:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Карта убитых дорог": В каких городах РФ самые опасные трассы

Текст: Татьяна Воробьева
Эксперты ОНФ прокатились по российским регионам и составили так называемую "Карту убитых дорог".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Инспекция начала работу 8 апреля в Севастополе, а закончила 13 сентября в Екатеринбурге. За это время контролеры проехали 60 тысяч километров по дорогам федерального, регионального и муниципального значений", - сообщает официальный портал ОНФ.

Фото: iStock
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При составлении рейтинга учитывались размеры ям, колеи и разрушение верхнего слоя, выступы люков и решеток канализации, швы и трещины, занижение обочин, а также доступность городской среды.

Самые качественные дороги, как в 2015 и 2017 годах, оказались в Тюмени. На втором месте - Белгород, на третьем - Барнаул. В последнем качество улучшилось буквально за минувшие пару лет - в 2017-м город занимал 31 место из 110).

Аутсайдером оказалась Калуга: с 2015 года город уверенно падает "на дно" - с 21 места на 56 (из 56 возможных). "Почти каждая улица здесь требуется замены верхнего слоя покрытия или хотя бы ямочного ремонта. Даже на гарантийных участках - дефекты", - говорят общественники.

Отдельно изучалась безопасность на дорогах (видимость, освещенность, пешеходные переходы и перекрестки). По этому показателю пальму первенства отдали Белгороду: здешнюю разметку и круговое движение, в частности, поставили в пример другим городам. А еще в Белгороде почти не встретишь металлических заборов, которые портят вид, здесь вместо них аккуратные столбики.

Второе место в категории "Безопасность" заняла Казань, третье - Пермь.

В конце списка разместились Йошкар-Ола (55 место), на 54 - Курск, а на последнем - опять Калуга.

Фото: iStock
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Что касается доступности городской среды, то и тут лидером назвали Белгород. Пьедестал почета с ним разделили Пермь и Тюмень (второе и третье места, соответственно).

На последней позиции разместился Курск: проверяющие говорят, что доступной среды в этом городе попросту нет. "Например, трамвайная остановка на перекрестке улиц Верхняя Луговая и Дзержинского: пассажирам приходится стоять посреди дороги, место не обозначено, не защищено, нет разметки и путей подхода", - рассказали в ОНФ.

Также низкий уровень доступности городской среды отметили в Чите и Владивостоке.

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