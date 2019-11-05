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05.11.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Любительский коллектив с Урала победил на чемпионате мира по хип-хопу

Текст: Ольга Штейн
Танцевальный коллектив M&M Dance из города Заречного неожиданно завоевал титул чемпионов мира по танцам в стиле хип-хоп: награду участницы получили в возрастной категории "Сеньоры 35+".
Фото: Предоставлено коллективом M&M Dance Фото: Предоставлено коллективом M&M Dance
Фото: Предоставлено коллективом M&M Dance

Соревнования Hip Hop Unite World Championship 2019 проходили в Нидерландах, в городе Лейден. Среди участников были команды из Голландии, Тринидад и Тобаго, Бельгии, Италии, Марокко, Новой Зеландии, ЮАР и других стран.

- Было страшно! - призналась "РГ" 42-летняя участница команды Юлия Ложкина. - Перед ЧМ мы проходили все этапы отбора: сначала был чемпионат Свердловской области - мы были единственными в своей возрастной категории, поэтому завоевали первое место. Потом - первенство УрФО, где на победу претендовали мы и коллектив из Кургана, мы победили. На чемпионате России в Москве все стало серьезнее: одиннадцать коллективов в категории "35+", мы заняли третье место. Потом еще был Кубок России, где стали вторыми и получили путевку на чемпионат мира. Приехали, а тут такие сильные участники! Особенно чехи - чемпионы Европы 2019 года. Там женщины крупные, мощные. А мы худенькие, маленькие... Но раз приехали - куда деваться?

Фото: Андрей Парфенов
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Коллектив M&M Dance - полностью любительский, возраст участниц - от 31 (правила чемпионатов это допускают) до 46. Танцами девушки занимаются несколько лет - исключительно для души, иногда выступают на городских праздниках. Практически все замужние, с детьми, работают в разных местах. Кто-то на атомной станции, кто-то в ТСЖ, у кого-то ИП, а кто-то - домохозяйка с тремя детьми.

Танцевать хип-хоп девушки решили пару лет назад: одна из участниц съездила вместе с дочкой на чемпионат, узнала про категорию для тех, кому за 35, и предложила попробовать.

- В то время "возрастных" команд было очень мало, буквально две-три, - рассказывает Юлия Ложкина. - И мы решили попробовать. А что? С таким количеством участников, третье место нам гарантировано. Тренировались много: шесть дней в неделю по два часа. Мужья, конечно, страдали, что совсем мы их забросили.

Костюмы сшила участница коллектива, за поездку девушки платили из собственного кармана - спонсора нет.

- В Нидерландах оказалось все не так, как мы рассчитывали: одиннадцать команд, многие участники в прошлом профессиональные танцоры, тренеры… Мы ставили себе цель войти в пятерку лучших, на призовые места даже не рассчитывали, - признается Юлия. - Самым волнительным было ожидание результатов: команды вызвали на сцену и стали объявлять с последнего места к первому. Дошли до пятого места - нас нет. Мы выдохнули: "Задачу выполнили!" Пятое место - не мы, четвертое - не мы. Все, точно в тройке! Третье - не мы, второе - опять не наше название, а значит, мы первые! Дикий восторг! Кричали, скакали, чуть подиум не сломали, пели гимн!

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Члены жюри отметили хорошую физическую подготовку девушек: не все даже поверили, что команда выступает в нужной возрастной категории. И в отличие от соперников команда  из Заречного удивила скоростным и сложным номером.

- Человеческий организм способен на многое, если задаться целью, можно достичь невероятных высот, и девочки это доказали, - уверена тренер Мария Цирюльникова. - Я младше всех девушек в команде, мне всего 29, но они полностью мне доверились и делали все, что я скажу. Я понимала, что нельзя ставить легкий номер - это же чемпионат мира, поэтому делали все по максимуму.

Останавливаться на достигнутом девушки не собираются: в следующем году планируют добраться до мирового чемпионата, который пройдет в Португалии.

- Если честно, я планировала уйти: ноги стали побаливать, и спина уже не та, но я с детства мечтала побывать в Португалии, поэтому пока думаю, - говорит Юлия.

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