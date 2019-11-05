На Урале младенец отравился крысиным ядом

В городе Магнитогорске Челябинской области организована проверка по факту отравления девятимесячной девочки, поступившей в больницу тяжелом состоянии. По предварительным данным ребенок отравился крысиным ядом, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Днем 2 ноября в лечебное учреждение города Магнитогорска из дома по улице Ярославского поступила девятимесячная девочка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Девочка помещена в реанимационное отделение, медики оценивают ее состояние, как стабильно тяжелое. По предварительным данным, ребенок отравился крысиным ядом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.