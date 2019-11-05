Новости

В Приангарье полиция и ФСБ задержали группу "черных лесорубов" 12:12
Москва примет Всемирную шахматную Олимпиаду в 2020 году 12:06
В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет 12:05
В Перми готовятся к паводку из-за сильных осадков 12:01
Госиспытания БМП-2М с новым боевым модулем завершатся до 1 декабря 12:00
Kia показала прототип кроссовера будущего 12:00
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре 11:53
Итальянские кардиологи советуют пить пять эспрессо в день для здоровья 11:46
На Урале проверят данные о дебоше начальника полиции в сауне 11:40
В Минске оценили комфорт новых поездов метро 11:40
Mazda CX-5 получила в России зимнюю спецверсию 11:40
Иск на 100 триллионов рублей был подан из-за блокировки в "Одноклассниках" 11:36
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:35
В Рязани при пожаре погибли два человека 11:35
Шварценеггер признался, что подставил Сталлоне 11:34
Промоутер Ковалева заявила, что боксеру нужно отдохнуть от выступлений 11:30
На жительницу Тюменской области завели дело за кражу дорогого кота 11:29
Фото: Киану Ривз вышел в свет с дамой своего сердца 11:26
В Приморье из-за ветра приостановили погрузку белух на суда 11:25
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве ребенка в Нарьян-Маре 11:24
Тизер: Аль Пачино преследует нацистов в сериале "Охота" 11:19
Дмитрий Певцов: Зрители развращены блокбастерами 11:10
На Урале младенец отравился крысиным ядом 11:05
Тренер "Спартака" Тедеско: Мы не можем научить команду играть за неделю 11:03
На энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Какой будет автотрасса Москва - Казань
Какой будет автотрасса Москва - Казань
05.11.2019 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале младенец отравился крысиным ядом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Магнитогорске Челябинской области организована проверка по факту отравления девятимесячной девочки, поступившей в больницу тяжелом состоянии. По предварительным данным ребенок отравился крысиным ядом, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

В Кузбассе годовалая девочка умерла от отравления таблетками

- Днем 2 ноября в лечебное учреждение города Магнитогорска из дома по улице Ярославского поступила девятимесячная девочка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Девочка помещена в реанимационное отделение, медики оценивают ее состояние, как стабильно тяжелое. По предварительным данным, ребенок отравился крысиным ядом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин выдвинут на должность Председателя ПА ОДКБ
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС