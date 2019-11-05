На Урале проверят данные о дебоше начальника полиции в сауне

В Челябинской области проверят информацию из соцсетей о пьяном дебоше, который якобы устроил в сауне начальник полиции Нагайбакского района. Ее достоверность пока не подтверждена, сообщили во вторник в ГУ МВД по региону.

Пользователи соцсети сообщили, что начальник отдела МВД России по Нагайбакскому району во время нахождения в госпитале Магнитогорска вместе с родственником в нетрезвом состоянии приехал в сауну и закатил там дебош, из-за которого сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

- В настоящее время по информации, размещенной в социальных сетях, управлением собственной безопасности организована проверка, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. - До ее окончания ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о внеслужебном поведении полицейского мы не можем.