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05.11.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале проверят данные о дебоше начальника полиции в сауне

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области проверят информацию из соцсетей о пьяном дебоше, который якобы устроил в сауне начальник полиции Нагайбакского района. Ее достоверность пока не подтверждена, сообщили во вторник в ГУ МВД по региону.

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Пользователи соцсети сообщили, что начальник отдела МВД России по Нагайбакскому району во время нахождения в госпитале Магнитогорска вместе с родственником в нетрезвом состоянии приехал в сауну и закатил там дебош, из-за которого сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

- В настоящее время по информации, размещенной в социальных сетях, управлением собственной безопасности организована проверка, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. - До ее окончания ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о внеслужебном поведении полицейского мы не можем.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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