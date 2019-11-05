В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу. В ближайшее время медучреждение посетит выездная проверка специалистов министерства, сообщили во вторник в ведомстве.

- Видеосюжет содержит материалы, отражающие нарушение прав пациента, - пояснили в пресс-службе минздрава региона. - В связи с этим министерством инициировано проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ "Городская больница № 2 города Миасса". По результатам проверки в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры.

Ранее руководство миасской больницы уже изложило свою версию событий. Как сообщил РИА Новости главврач медучреждения Денис Маханьков, пациентка с рядом хронических заболеваний, в силу которых она не может контролировать свое поведение, поступила к ним 31 октября. На четвертые сутки пребывания возникла необходимость в проведении полного туалета пациентки. Для обмываний таких пациентов используются чистые одноразовые тряпки. Однако придерживалась ли этой инструкции санитарка, предстоит проверить.

При этом администрация больницы также намерена подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.