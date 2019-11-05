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05.11.2019 16:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воду берите "У Литвяков"

Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 250(8008)
В селе Елизаветинском под Нижним Тагилом по программе "Родники" восстановили один из старейших в регионе колодцев. Гидротехническому сооружению около 140 лет. По словам жителей, воду из него брали еще в позапрошлом веке. Говорят, общественный колодец долго оставался популярным даже с появлением скважин во дворах. Но за многие годы, конечно, изрядно обветшал.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Колодец назвали в честь рода Литвяков, оставивших след в истории села. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Колодец назвали в честь рода Литвяков, оставивших след в истории села. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

- В Елизаветинском два артезианских колодца и около пяти шахтных. Хотим восстановить и часть последних: мало ли что, вдруг электричество отключат. Но прежде всего реконструировали именно этот, на центральной площади. Вода из него хорошая, чистая, - говорит глава Чащинской территориальной администрации Георгий Самойлов.

Специалисты полностью переоборудовали сруб, а для защиты от дождя и снега соорудили навес. У колодезного домика даже появилось собственное имя - "У Литвяков", по фамилии известного в селе рода. Потомки семьи Литвяков и сегодня живут поблизости от питьевого источника. Приходили на церемонию открытия колодца, которая превратилась в мини-спектакль. Дети читали стихи, а взрослые рассказывали об истории поселения на речке Бобровке.

Фото: Ольга Журман/РГ
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Оказывается, люди осели в этих местах в начале XIX века и свою деревню называли так же, как и реку (судя по документам, бобров тут действительно было множество). Спустя десяток лет поблизости открыли богатые месторождения платины и золота. Для их разработки в Бобровку (официально она именовалась Елизаветинской - по имени жены Николая Демидова Елизаветы, но долго носила двойное название) перевели 160 крепких крестьян Черниговской губернии. А чуть позже в окрестностях нашли россыпи алмазоподобных зеленоватых демантоидов - хризолитов, и на деревенских улицах начали активно строить дома-казармы для старателей. Кстати, местные жители уверяют, что за лето золотодобытчик, например, вполне мог заработать на собственные хоромы.

В начале ХХ века Елизаветинское-Бобровка было большим селом с двумя кузницами и шестью лавками, здесь даже открыли народное училище, а главную площадь украсил храм. В советское время главным "работодателем" стал колхоз "Красный Уралец", в 1951 году число жителей достигло максимума - 663.

Сейчас в Елизаветинском постоянно живет около сорока человек, летом приезжают дачники. Причем, по словам Георгия Самойлова, среди сельчан немало молодых, с детьми.

- Несколько школьников живут круглый год. Поэтому в следующем году хотим запустить школьный автобус до Черноисточинска. Вообще, село постепенно оживает. Местный храм Ильи-Пророка, закрытый в 1935 году, восстановили пять лет назад, - добавляет глава.

Между тем

За 18 лет действия программы "Родники" на Среднем Урале обустроено 4978 источников нецентрализованного водоснабжения. Большая их часть находится в деревнях и поселках.

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