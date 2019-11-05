На жительницу Тюменской области завели дело за кражу дорогого кота

Жительница села Алымка Уватского района стала фигурантом уголовного дела после того, как без спросу "прикарманила" дорогого породистого кота.

С сообщением о пропаже любимого питомца породы британская короткошерстная в полицию Тобольска обратился мужчина. Он рассказал, что купил кота за 55 тысяч рублей. Но после того как выяснилось, что у домашних аллергия на шерсть, вынужден был поселить животное у себя в офисе. Там Веня и жил, пока однажды не был украден.

"По записям с камер установили, что какая-то женщина зашла в комнату на территории предприятия, похитила кота и уехала на машине в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе управление МВД Тюменской области.

Правоохранительные органы вычислили подозреваемую. В телефонном разговоре она согласилась приехать в Тобольск и вернуть кота. Свои действия она объяснила тем, что животное ей очень понравилось. До такой степени, что она просто решила взять его себе без спросу.

"Женщина свою вину признала. Веня вернулся к своему хозяину, а в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по статье "кража" (ч. 2 ст. 158 УК РФ), максимальное наказание по которой - до пяти лет тюрьмы", - передает пресс-служба региональной полиции.