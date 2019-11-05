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05.11.2019 11:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На жительницу Тюменской области завели дело за кражу дорогого кота

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МВД Тюменской области Фото: Пресс-служба МВД Тюменской области
Фото: Пресс-служба МВД Тюменской области

Жительница села Алымка Уватского района стала фигурантом уголовного дела после того, как без спросу "прикарманила" дорогого породистого кота.

С сообщением о пропаже любимого питомца породы британская короткошерстная в полицию Тобольска обратился мужчина. Он рассказал, что купил кота за 55 тысяч рублей. Но после того как выяснилось, что у домашних аллергия на шерсть, вынужден был поселить животное у себя в офисе. Там Веня и жил, пока однажды не был украден.

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"По записям с камер установили, что какая-то женщина зашла в комнату на территории предприятия, похитила кота и уехала на машине в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе управление МВД Тюменской области.

Правоохранительные органы вычислили подозреваемую. В телефонном разговоре она согласилась приехать в Тобольск и вернуть кота. Свои действия она объяснила тем, что животное ей очень понравилось. До такой степени, что она просто решила взять его себе без спросу.

"Женщина свою вину признала. Веня вернулся к своему хозяину, а в отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по статье "кража" (ч. 2 ст. 158 УК РФ), максимальное наказание по которой - до пяти лет тюрьмы", - передает пресс-служба региональной полиции.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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