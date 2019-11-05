Правительство ограничило рост тарифов на коммунальные услуги в 2020 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ.

Документ устанавливает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам. Проще говоря, определяет порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти перешагнуть не могут. Летом правительство приняло решение более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

При этом тарифы на различные виды коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам (структуры Федеральной антимонопольной службы), пояснила "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, газа, электроэнергии), может существенно превышать величину, указанную в распоряжении, в других случаях - быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно они укладывались "в коридор", установленный правительством, отмечает эксперт.

Если, например, в Тюменской области средний индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в размере 4%, то общее повышение платы за ресурсы должно уложиться в эти пределы.

В этом году индексация тарифов проходила по необычной схеме - в два этапа, в связи с повышением НДС: в начале года на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%, что в совокупности составило чуть больше четырех процентов. В 2020 году тарифы повысятся однократно - в середине года.

Больше всего может подорожать коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике, Москве (от 5 до 6,5%). От 4 до 4,9% могут стать выше платежи в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

На 3,6-3,9% могут вырасти тарифы в Башкортостане, Мордовии, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Курской, Ленинградской, Рязанской, Саратовской областях, Санкт-Петербурге и других регионах. Меньше всего рост ожидается в Ненецком автономном округе (2,4%).