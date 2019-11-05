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05.11.2019 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Союз меча и белого халата

В делах о пострадавших пациентах следователи готовы консультироваться с медиками
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 250(8008)
Впервые в УрФО совместный прием уральцев, недовольных качеством медицинских услуг и требующих разобраться с врачебными ошибками, провели руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский и глава Медицинской палаты региона Феликс Бадаев.

О своих проблемах рассказали жители Екатеринбурга, городов Свердловской области, а также, несмотря на непогоду, Сургута. Большинство привезли с собой стопки документов, чтобы доказать следователям: визит к врачу закончился не желанным выздоровлением, а наоборот, осложнениями.

Понятно, что каждая история, связанная со здоровьем, - личная тайна. Поэтому журналистов на прием не приглашали. Но, как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального Следственного управления, люди жаловались на стоматологов, хирургов, косметологов, делились проблемами, возникшими при оказании платных услуг в частных клиниках. Посетители хотели объективного расследования и профессиональной экспертизы.

Фото: iStock
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Активное сотрудничество Следственного комитета и Медицинской палаты РФ началось в этом году. Глава национального медицинского сообщества всемирно известный детский доктор Леонид Рошаль дважды участвовал в приеме граждан председателем СКР Александром Бастрыкиным. Но для регионов такая совместная работа в новинку. В Свердловской области официальное соглашение о сотрудничестве СК и Медицинской палаты было подписано чуть более месяца назад, и вот уже совместный проект.

Одни эксперты утверждают, что содружество "меча и белого халата" позволит снизить напряженность вокруг дел о врачебных ошибках, повысить эффективность расследования. По мнению других, совместная деятельность прежде всего повлияет на статус врача, пошатнувшийся после череды громких уголовных дел, фигурантами которых стали медработники.

- Для нас такие приемы чрезвычайно важны. Представитель Следственного комитета вникает в юридические тонкости вопроса, а мы готовы дать профессиональную медицинскую консультацию. Наша общая цель - найти первопричину, узнать, почему, собственно, человек жалуется, - пояснил "РГ" Феликс Бадаев.

В то, что в СК после такой поддержки пойдут врачи, обвиняемые в халатности и требующие восстановить статус-кво, в Медицинской палате не верят. В профессиональном сообществе надеются на собственные силы и создали свою службу защиты. Адвокаты ведут до полутора десятков "врачебных" дел, недавно в одном добились оправдательного приговора.

- Чего греха таить, медики тоже иногда хамят, сказывается и загруженность на работе. Это, конечно, не оправдание, когда на кону жизнь и здоровье пациента. Но, как говорит Рошаль, врач не должен сидеть в тюрьме, если ошибка совершена без умысла, - настаивает Феликс Бадаев.

Как сотрудничество оценят пострадавшие пациенты и их родственники, пока не ясно.

Мнение

Максим Стародубцев, руководитель организации по защите прав пациентов "Здравоохранение":

- На мой взгляд, эта инициатива направлена прежде всего на защиту медиков. Недавние бунты врачей в регионах страны были вызваны не только нагрузкой, но и их незащищенностью от судебных разбирательств. Но, если медики получат более квалифицированную защиту, легче станет и пациентам.

Между тем

На этой неделе на Среднем Урале передали в суд уголовное дело в отношении акушера-гинеколога, который после родов потянул за пуповину и по ошибке "вывернул внутренние органы женщины". Вскоре роженица умерла. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Общество Здоровье Власть Право Юрконсультация Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Халатность врачей
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