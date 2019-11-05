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05.11.2019 21:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Технологии выводят на новый уровень ядерную медицину на Среднем Урале

Текст: Светлана Добрынина
Масштабный проект по развитию ядерной медицины реализуется в Свердловской области. Борьба с онкологическими заболеваниями в регионе выходит на новый технологический уровень.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже через несколько месяцев, в начале 2020 года, на базе областного онкодиспансера начнет действовать Центр лучевой терапии. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас завершается подготовка помещений, в которых будут установлены три современных ускорителя. Это оборудование позволит воздействовать на опухоль прицельно. Высокоточная лучевая терапия оказывает минимальное влияние на здоровые ткани пациента, уничтожая злокачественные клетки. Планируется, что в Центре лучевой терапии, филиал которого откроется и в Нижнем Тагиле, ежегодно по полисам ОМС будут получать лечение порядка двух тысяч человек.

В перспективе развития онкотехнологий на Среднем Урале так же строительство циклотронно-радиохимического комплекса, который будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2021 года.

Новые технологии требуют подготовки высококвалифицированных кадров. В 2019 году только в Областной онкологический диспансер на работу пришли 24 врача. В коллективе медучреждения сейчас трудится 291 специалист. Для освоения современных технологий лечения и диагностики в онкодиспансер пришли 22 ординатора с лечебного факультета Уральского государственного медицинского университета.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Новшества коснулись не только Екатеринбурга. Продолжается работа по созданию единого референсного центра - объединенного клинико-диагностического пространства для всех врачей-онкологов, которые на разных этапах проводят диагностику и лечение пациента. Новация этого года - передвижной модульный комплекс "онкопатруль", который позволяет проводить осмотры и выявлять случаи заболевания даже в самых отдаленных городах и поселках региона.

Приоритетное внимание уделяется вопросам диагностики. Свердловская область - единственный регион страны, где сегодня введены отдельные тарифы на 27 видов молекулярно-генетических исследований, которые позволяют более точно определить характер опухоли, выбирать правильную схему, тактику лечения. От месяца к месяцу больницы все активнее пользуются этими методами диагностики.

По оценкам ТФОМС, в этом году расходы системы обязательного медицинского страхования на помощь онкобольным в области превысят 5 миллиардов рублей: эта сумма на 65 процентов больше показателей прошлого года. В 2020 году эти расходы планируется увеличить еще более чем на 2 миллиарда рублей. Благодаря этому больницы получили возможность закупать и использовать современные дорогостоящие лекарственные препараты, расширять перечень применяемых схем лечения онкобольных. Теперь в Свердловской области по системе ОМС оплачивается лечение, стоимость которого превышает 500 тысяч или даже 1 миллион рублей.

Справка "РГ"

По данным регионального министерства здравоохранения, в 2019 году в Свердловской области растет выявляемость онкопатологий на ранних стадиях. Доля злокачественных новообразований, диагностированных на первой и второй стадии, увеличилась на 2,6 процента. За 9 месяцев нынешнего года на 1,4 процента снизилась смертность от злокачественных новообразований среди жителей региона трудоспособного возраста.

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