Тюменцев пригласили в советники губернатора

"Советник губернатора" - так называется не имеющий в своем роде аналогов сетевой проект, стартовавший в Тюменской области с целью привлечь ее жителей к участию в обсуждении общественно важных для региона вопросов. Первый опрос, который проходит на базе интернет-платформы до 20 ноября, посвящен теме "Семья и материнство".

"Недавно мы провели серию фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей. Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? Было названо много факторов. Помогите выделить главные из них. Регистрируйтесь на сайте советникгубернатора.рф и становитесь частью большого открытого сообщества", - обратился к землякам глава области Александр Моор.

Созданный в ходе регистрации личный аккаунт позволит принять участие в следующих проектах на этой платформе. Полученные данные используются обобщенно, анонимность гарантируется.