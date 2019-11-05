В Югре прошло вручение премии за дружбу между народами

Вручение премии губернатора "За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре" состоялось вчера, в День народного единства. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

В этом году ею удостоены четыре человека персонально и три общественные организации. Вручила награды лично глава Югры Наталья Комарова. Как отметила губернатор, миссия премии - поддержать и распространить лучшие проекты, вносящие вклад в добрососедские межэтнические отношения, сохранение и развитие национально-культурных традиций народов, проживающих в Югре, воспитание и укрепление толерантности среди молодежи.

За семь лет существования премии в Югре награждено уже 116 лауреатов.

- У литературного критика Виссариона Белинского есть такая мысль: "Где нет полной откровенности, полной доверенности, где скрывается хотя малость какая-нибудь, там нет и не может быть дружбы". Благодаря вам, уважаемые земляки, дружба народов в Югре есть, есть бережное отношение к традициям и друг к другу, - подчеркнула Наталья Комарова, обращаясь к лауреатам.

Наталья Комарова особо отметила проект совета регионального отделения общероссийского движения "Молодежная Ассамблея народов России "МЫ - РОССИЯНЕ", ставший популярным в социальных сетях, - молодежный флешмоб "У меня есть друг такой национальности". В нем югорчане рассказывают о своих друзьях разных национальностей. При этом в роликах всегда используются народные костюмы, элементы традиций различных этносов. Молодежь активно включилась в проект, и он уже вышел за пределы региона. Так, инициативу поддержали жители Свердловской и Челябинской областей.

- Команда югорской ассамблеи за два последних года успешно реализовала более 60 проектов. Работу отделения высоко оценили эксперты на всероссийском форуме национального единства, -констатировала Наталья Комарова.

- Я рассказала о нашем проекте на заседании Общественной палаты России. Его высоко оценили, - отметила председатель совета регионального отделения общероссийского общественного движения "Молодежная Ассамблея народов России "МЫ - РОССИЯНЕ" в Югре Юлия Трушкова. - В следующем году мы планируем сделать его всероссийским.

Губернатор Югры также отметила деятельность общественной организации "Татарская национально-культурная автономия "Мирас" из Нижневартовска.

- Этот проект глубоко цепляет, он посвящен литературному творчеству, подвигу поэта Мусы Джалиля. С 2017 года общественники проводят в детских садах и школах города занятия по изучению татарского языка, - констатировала губернатор. - Создан интерактивный музей, проходят конкурс чтецов, творческие встречи, организовано волонтерское движение. Эта работа с опорой на личность, и это притягивает.

- Мы делаем упор на молодежь, в этом проекте отражены любовь к родине, нравственные качества и здоровый образ жизни, - добавил председатель организации Рафаил Мухамедзянов.

Отметим, что "Последний подвиг Мусы Джалиля" посвящен жизни, литературному творчеству и героическому подвигу поэта в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта работает волонтерское движение для оказания помощи людям в работе с сайтами "Подвиг народа", "Мемориал", "Память народа" по установлению судеб погибших и пропавших без вести родственников в годы Великой Отечественной войны.

Евдокия Немысова удостоена премии губернатора Югры за создание современного хантыйского алфавита, программ и учебников для детей и преподавателей хантыйского и мансийского языков.

Некоммерческая организация "Хуторское казачье общество "Сургут" получила награду за проект "Уроки мужества" в общеобразовательных учреждениях. Члены общества проводят встречи и беседы с учащимися, основа которых - патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, организация - инициатор проведения квеста "Три ратных поля" (на знание русского языка и истории). С 2019 года члены организации реализуют проект "Открытые региональные межнациональные военно-прикладные соревнования "Вместе на страже Родины", получивший поддержку фонда президентских грантов.

Региональная общественная организация "Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры" отмечена за деятельность, направленную на сохранение, развитие и популяризацию культуры обско-угорских народов. Так, ее члены реализуют в Ханты-Мансийске выставочный проект "Искусство обских угров", в рамках которого проводят окружной семинар "Орнаментированная береста обских угоров", творческую лабораторию, выставку берестяных изделий, практические занятия.

Анатолий Вадичупов - член региональной общественной организации "Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов". Победитель окружного этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" Уральского округа в отрасли "Народные художественные промыслы", прошедшего в Ханты-Мансийске два года назад.

Кристина Бондаренко - автор проектов "Полиэтнические школы - адаптация детей мигрантов в единое образовательное и культурное поле России" (внешкольные и дошкольные развивающие занятия с детьми), "Югра глазами детей семей мигрантов" (мультипликация как средство адаптации детей семей мигрантов к российской истории и культуре), "Социальная и культурная адаптация и интеграция детей семей мигрантов в Нижневартовске".

- С удовлетворением и гордостью хочу отметить, что ваши проекты, инициативы, убеждения, ваша гражданская позиция являются проводниками межнационального мира, согласия, единства. Спасибо вам за этот вклад в дело развития дружбы народов в Югре и в стране в целом, - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.