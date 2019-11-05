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05.11.2019 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Колыбель для Ломоносова

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 250(8008)
Уникальные книги, краеведческие издания, старые газеты, хранящиеся в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени Югова, скоро можно будет просмотреть в электронном виде на сайте учреждения. По нацпроекту "Культура" для библиотеки приобрели планетарный сканер для перевода фонда в цифровой формат.
Фото: Валентина Пичурина/РГ Место для сканирования раритетов похоже на раскрытую книгу. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Место для сканирования раритетов похоже на раскрытую книгу. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Оцифровку начали с районных газет времен Великой Отечественной войны. Отличный подарок зауральцам к 75-летию Победы! Сотрудник Юговки Мария Мурзина бережно кладет подшивку пожелтевших газет "Голос колхозника" в книжную колыбель - место для сканирования, похожее на раскрытую книгу. Нажимает кнопку - и через несколько секунд газетная полоса на мониторе. Потом предстоит поработать с электронной копией: выровнять, обработать. Самое главное, по словам Марии, - не повредить оригинал и не допустить его искажения при сканировании.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В очереди к колыбели - редкие книги. Одна из них - прижизненное издание коллежского советника и профессора Михайла Ломоносова с Кратким руководством к красноречию. Как этот печатный раритет, вышедший при Императорском московском университете в 1759 году, попал в курганскую библиотеку, никто точно не знает. Известно, что книга принадлежала Владимиру Вагину, о чем он сам сообщил в 1885 году, оставив на страницах пометки.

- У нас богатейшие фонды, - говорит директор библиотеки Наталья Катайцева. - Многие закрыты, а редкие издания в единственном экземпляре мы сами боимся давать в руки читателям.

По словам директора, у Юговки появилась возможность не только создать собственный электронный фонд, но и передать его в президентскую библиотеку, чтобы любознательные читатели из любой точки России и мира могли найти то, что их интересует.

Общество История Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
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