Как пояснил "РГ" директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Сергей Коскин, иногда из-за недобросовестной конкуренции компании - победители аукционов уклоняются от заключения договоров водопользования. Есть и такие компании, которые в конкурсе победили, договор заключили, но начали использовать водный объект не так, как прописано в договоре или было указано в условиях аукциона. Например, на земле, предназначенной для создания рекреационной зоны, устроили склад древесины. Такие компании будут включать в реестр недобросовестных участников рынка. В течение двух лет их не будут допускать к конкурсам и аукционам.

Закон о создании реестра вступит в силу 5 декабря, сейчас готовятся подзаконные акты. А пока для органов власти за несвоевременное направление информации о провинившейся компании в реестр устанавливается штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, за направление недостоверных сведений - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.