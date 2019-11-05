В России вводятся штрафы за производство и оборот порошкового алкоголя, чтобы уберечь потребителей от суррогата. Закон об этом публикует "Российская газета".

Новые технологии до алкоголя добрались давно. Мы уже прошли этап порошковых "вин". Сейчас за выпуск напитков, по вкусу напоминающих вино, но произведенных из различных смесей вкусовых имитаций, ароматизаторов и красителей, грозит отзыв лицензии, рассказывает "РГ" президент союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Теперь в повестке дня борьба с другой новацией - порошкообразным, или "сухим" алкоголем. Его изобрели в Японии еще в 1966 году, но распространение на рынке он получил только в последние годы с подачи американцев, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Этиловый спирт на молекулярном уровне заключается в крошечные микроскопические капсулы из производных крахмала. Так образуется сухое вещество в виде пудры. При разведении в воде образуются слабоалкогольные коктейли, содержащие этиловый спирт более 0,5% от объема и еще различные вкусовые и ароматические добавки.

Распространяется такой товар, как правило, в пакетиках по 30 граммов. Как раз на стакан воды. Но что помешает любителям напитков покрепче намешать порошка больше? Некоторые могут вообще начать использовать такой алкоголь прямо в сухом виде, в том числе вдыхая.

В итоге это зелье может привести к сильному опьянению, ожогам слизистых оболочек и интоксикации, предупреждали в Роспотребнадзоре. Потому сухой алкоголь в России в январе этого года запретили. Ранее, еще в 2015 году, правительство даже утвердило план по борьбе с распространением порошкового алкоголя. Однако наказание за производство и оборот сухого алкоголя до сих пор отсутствовало.

Порошковый алкоголь приводит к сильному опьянению, ожогам слизистой и интоксикации, поэтому его запретили, но наказания за его оборот не было

Теперь по закону физическое лицо, то есть работника на производстве, могут оштрафовать на сумму от 5 до 20 тысяч рублей. Должностному лицу, скажем, руководителю завода по выпуску напитка в порошке, могут назначить штраф на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Юрлица заплатят от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Рассматривать такие нарушения будет Роспотребнадзор и органы контроля в области производства и оборота алкоголя.

Впрочем, и без штрафов на российском рынке сухой алкоголь практически неизвестен, говорит Дробиз. Потому введенные штрафы скорее будут действовать как предупреждение.

В будущем порошковый алкоголь вряд ли найдет много почитателей у нас в стране. Пока даже в Японии его доля на рынке не превышает одного процента.

Другое дело, суррогаты и фальсификат среди обычного жидкого крепкого алкоголя. Например, сейчас в магазинах под видом натурального коньяка или виски, бывает, продают как раз порошковые растворы в этиловом спирте, говорит эксперт. Вот в этом направлении еще есть над чем работать.

Государство действует. Алкоголь - одна из ощутимых статей дохода бюджета. Поступления от акцизов на спирт и алкогольную продукцию составляют около 400 миллиардов рублей в год. Тем не менее, несмотря на весьма вероятные потери для бюджета, в России развернули последовательную борьбу за снижение уровня потребления алкоголя и очищение рынка от суррогатов и фальсификата. Меры предпринимаются уже не первый год.

Ради очистки рынка от подделок введена единая информационная система прослеживания оборота алкоголя (ЕГАИС). Сейчас данные по каждой выпущенной на заводе бочке спирта и по каждой проданной в магазине бутылке поступают в эту систему. То есть потребителю, купившему алкоголь в легальном магазине, гарантируют безопасность и качество каждой бутылки. Но если у кого-то все же возникает искушение торговать "левым" алкоголем, ЕГАИС поможет выявить такие партии продукции. Данные поступают на каждом этапе движения алкоголя от производителя к покупателю, есть возможность их сравнить и выявить все нарушения.

Для снижения потребления алкоголя уже полностью запрещено продавать горячительные напитки ночью, а крепкий алкоголь - в любое время в ларьках. В магазинах для алкоголя отведены специальные отделы. Распивать спиртное запрещено в общественных местах. Также ограничена реклама, а на крепкий алкоголь поэтапно повышаются акцизы, чтобы снизить его экономическую доступность.

Россияне пьют пива в семь раз больше крепких напитков. Лучше пить больше вин, считают эксперты

В результате Россия уже обгоняет высокоразвитые страны по темпам снижения смертности и росту продолжительности жизни. С 2008 по 2018 год, по данным Росстата, смертность от случайных отравлений алкоголем снизилась в 3,5 раза с 13,6 до 3,8 единицы на 100 тысяч человек, а заболеваемость алкоголизмом - почти на 60 процентов, со 121,5 до 53,2 - на 100 тысяч. Снизилось и число убийств в расчете на 100 тысяч человек - более чем в три раза.

Сейчас главный враг россиян - низкая культура потребления алкоголя, помноженная на невысокие доходы, считают эксперты. Россияне не пьют слишком много крепких напитков и вообще пьют не больше, чем другие нации. Вопрос, скорее, в том, как они пьют. В год в среднем россияне выпивают примерно 7,5-8 миллиардов литров пива, а крепкого алкоголя - только 1,1 миллиарда литров, отмечает Дробиз. На "беленькую" приходится примерно 750 миллионов литров в год, остальное - на коньяк, виски, джин, текилу и ликеро-водочные изделия.

Но пока для многих россиян важно количество выпитого алкоголя. Потому доступное пиво пользуется спросом.

Да и пьют больше дома, чем в барах, ресторанах. В этом случае опять же важны объемы выпитого спиртного, отмечают эксперты.

Россиян нужно постепенно переключать на вино, говорит Попович. Натуральных тихих вин, то есть негазированных, в России сейчас выпивают 520-530 миллионов литров в год, еще порядка 160 миллионов литров - игристых вин. Есть также винные напитки, их выпивают 265 миллионов литров в год. В других странах объемы потребления вина могут быть в разы выше. "Нужно разрешить нам рассказывать о вине, чтобы прививать культуру его потребления", - призывает Попович.

В Госдуму внесен законопроект о виноградарстве и виноделии. Если закон будет принят, мы надеемся, что регулирование вин будет отделено от крепкого алкоголя, говорит он.

Инициатива

Помогут протрезветь

В России возродят систему вытрезвителей, однако она будет работать по новым правилам. Пакет законопроектов об этом Госдума приняла в первом чтении.

Система вытрезвителей при органах МВД была ликвидирована в 2011 году. После этого оказывать помощь людям, находящимся в сильном алкогольном опьянении, пришлось медицинским организациям. В результате "от одного берега уплыли, а к другому не пристали", и в данной сфере образовался правовой вакуум, заметил один из авторов инициативы, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Это привело к печальным последствиям - в первую очередь к росту "пьяной" преступности. По данным МВД, количество преступлений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии, с 2011 года выросло на 35 процентов. Возросло и количество преступлений, совершенных против пьяных. Кроме того, нетрезвые граждане умирают от переохлаждения - это 8-10 тысяч человек ежегодно. Несмотря на отсутствие федерального законодательства, ряд регионов попытались решить проблему своими силами (сейчас вытрезвители открыты в 20 регионах). Но эти учреждения не могут оказывать помощь бесплатно, по программе госгарантий.

Согласно пакету инициатив, ситуация будет меняться. Доставлять в вытрезвители можно будет только тех, кто не может "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке". Медицинское вмешательство будет осуществляться без согласия гражданина. Перед тем как поместить гражданина в такое место, его обязательно осмотрит медработник, чтобы исключить заболевание, при котором необходима госпитализация. Вытрезвители будут создаваться при медицинских или социальных учреждениях по решению региона. Если гражданин "задебоширил", то сотрудники охраны смогут вызвать полицейских. Правила деятельности вытрезвителей будет утвердить правительство РФ. Регионы смогут создавать вытрезвители не только за свой счет, но и привлекая частных инвесторов. Это вызвало вопросы депутатов: не будут ли брать плату с нетрезвых граждан? Александр Хинштейн на это заявил, что авторы не видят ничего дурного в том, чтобы с "клиентов" брали разумную сумму. Предельную плату рассчитают в правительстве. По опыту регионов это порядка 2 тысячи рублей.

Подготовила Татьяна Замахина