В МИД предложили сконцентрироваться на продлении Договора о СНВ

По словам высокопоставленного дипломата, позиция российской стороны в пользу продления ДСНВ давно и хорошо известна. Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения. "Если же вести речь о подключении других государств, то для Москвы существенное значение имело бы участие в таких гипотетических переговорах также ближайших союзников США, обладающих ядерным потенциалом, а именно - Великобритании и Франции", - уточнил Рябков

Ранее президент Дональд Трамп озвучил, что США стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, еще некоторыми странами. Между тем Китай отказался от участия в трехсторонних переговорах по разоружению с США и Россией. Пекин не видит предпосылок и необходимых условий для проведения таких консультаций, информировала китайская сторона. При этом отмечалось, что США должны отозваться на призывы России продлить СНВ-3, а также сократить свой огромный ядерный арсенал и создать условия для вступления в переговоры других ядерных стран.