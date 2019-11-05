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05.11.2019 15:42
Рубрика: Власть

В МИД предложили сконцентрироваться на продлении Договора о СНВ

Текст: Александр Саможнев
Россия считает важным на нынешнем этапе сконцентрироваться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3, прим. "РГ"), заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По словам высокопоставленного дипломата, позиция российской стороны в пользу продления ДСНВ давно и хорошо известна. Она неоднократно формулировалась в контактах с США, которые, к сожалению, при выполнении договора допускают определенные отклонения. "Если же вести речь о подключении других государств, то для Москвы существенное значение имело бы участие в таких гипотетических переговорах также ближайших союзников США, обладающих ядерным потенциалом, а именно - Великобритании и Франции", - уточнил Рябков

МИД РФ: Заменить договор СНВ-3 до истечения срока не удастся

Ранее президент Дональд Трамп озвучил, что США стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, еще некоторыми странами. Между тем Китай отказался от участия в трехсторонних переговорах по разоружению с США и Россией. Пекин не видит предпосылок и необходимых условий для проведения таких консультаций, информировала китайская сторона. При этом отмечалось, что США должны отозваться на призывы России продлить СНВ-3, а также сократить свой огромный ядерный арсенал и создать условия для вступления в переговоры других ядерных стран.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Договор об СНВ
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