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05.11.2019 17:18
Рубрика: Экономика

Дети по акции

Родители в поисках скидок уходят в онлайн
Текст: Екатерина Шохина
Все больше россиян предпочитают покупать детские товары в интернете. В то время как стационарная розница демонстрирует замедление продаж (а в ряде сегментов даже спад), интернет-магазины наращивают обороты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продажи в стационарных магазинах сети "Детский мир" за 9 месяцев 2019 года выросли только на 8,2%, а в интернет-магазине - на 86,6%, сообщила начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний "Детский мир" Надежда Киселева. В результате ассортимент онлайн-магазина расширили в пять раз: с 50 тысяч до 250 тысяч наименований. При этом в обычных магазинах россияне сократили свои покупки на 9%, показало исследование, проведенное "Ромир". "Категории детских товаров и детского питания из лидеров по показателю роста стали лидерами по показателю падения", - говорится в сообщении компании.

Онлайн-магазины гибче реагируют на изменение спроса и чаще объявляют распродажи

Покупатели стали больше доверять онлайн-магазинам и совершать больше покупок в интернете. Для родителей это в первую очередь удобство: все необходимое доставят в ближайший пункт самовывоза или на дом. Это больше всего привлекает родителей малышей, которым сложно бегать по магазинам. "Наиболее высокую динамику продаж мы отмечаем в категории товаров для малышей: аксессуаров для кормления, средств для гигиены и ухода. Рост продаж по итогам третьего квартала составил 222%, продажи игрушек и детского питания выросли на 158% и 143% соответственно", - подчеркивает руководитель пресс-службы онлайн-ретейлера Wildberries Валерий Прокопьев.

Фото: iStock
Исследование: За какие товары россияне готовы переплачивать

Это же отмечается и в исследовании Nielsen, посвященном современным трендам на рынке детского питания. В онлайн лидирует категория заменителей грудного молока (36% всех продаж), которая в офлайн показывает отрицательную динамику.

Но не только удобство и ассортимент "заманивают" покупателей в Сеть. Одно из главных преимуществ интернет-магазинов - цена. Покупатель стал рациональнее относится к покупкам и больше экономить. "Он ищет возможность купить подешевле и выбирает онлайн-магазины и интернет-площадки, группы в соцсетях, где продаются товары "с рук", - отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Акций, скидок и дешевых товаров, по ее мнению, в интернете больше.

780,2 миллиарда рублей составил общий объем рынка детских товаров по итогам 2018 года

Онлайн-магазины гибче реагируют на изменение спроса, чаще объявляют распродажи и "черные пятницы". Многие продают по более низкой цене коллекции детской одежды и обуви прошлых лет, закупленные в конце сезона.

Экономика Товары и цены
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