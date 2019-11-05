Роспотребнадзор рассказал о рисках микрозаймов

Роспотребнадзор назвал основные риски для тех, кто берет микрозаймы.

Первый - это уменьшение числа положительных решений о выдаче микрозаймов микрофинансовыми организациями (МФО), включенными в госреестр и, соответственно, рост обращений в нелегальные МФО.

Второй - практика, когда легальные МФО игнорируют принципы ответственного кредитования и предоставляют дорогие микрозаймы безработным и закредитованным заемщикам.

Третий - потребители сами игнорируют положения договора с МФО или читают его невнимательно, пропуская пункты о полной стоимости кредита, размере и периодичности платежей по нему, видах и суммах дополнительных платежей, неустойках, штрафах и пенях.

Четвертое - обращение за микрозаймом не в только в экстренных случаях, а для совершения повседневных покупок.

Также среди рисков названо растущее число нелегальных игроков рынка микрофинансирования (их втрое больше, чем легальных).

В Роспотребнадзоре напоминают, что в ведомстве функционирует горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг. Ее номер: 8-800-100-29-26.